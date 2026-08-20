Более 20 дронов ВСУ ликвидировано над Воронежской областью

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - За минувшую ночь 21 беспилотник уничтожен над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и десятью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

В результате атаки на юге области повреждены кровля, фасад, остекление и коммуникации частного дома, добавил Гусев.