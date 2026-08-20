Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Киевской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар по целям в Киеве и Киевской области.

Как заявили военные, удар наносился высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области.

"В городе Киеве поражены: промышленное предприятие ООО "Файер Поинт" - производившее компоненты для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

В нем отмечается, что поражен торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс", на котором, по данным ведомства, осуществлялось производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, крупноузловая сборка БПЛА самолетного типа, а также их хранение.

Минобороны РФ сообщило, что поражено предприятие авиационной промышленности ГП "Антонов" - производившее БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый" и разрабатывавшее другие летальные аппараты.

Кроме того, в Киеве поражен склад боеприпасов, "на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа "Баба-Яга".