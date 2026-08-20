На Невском проспекте машина вылетела на тротуар и нанесла травмы пешеходам
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге легковая машина на Невском проспекте столкнулась в другой и после этого вылетела на тротуар, пострадали пешеходы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Предварительно, шесть человек получили травмы, все пешеходы. Повреждения, по предварительным данным, не повлекли тяжкий вред здоровью", - сказал собеседник агентства.
Другие подробности уточняются.
Прокуратура Центрального района Петербурга контролирует установление обстоятельств ДТП, деятельность правоохранительных органов и экстренных служб, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.