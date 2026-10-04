Роспотребнадзор заявил о стабильной обстановке в Иркутской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в воскресенье.

По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью, отметили в ведомстве.