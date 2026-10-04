Минобороны РФ заявило о ночном украинском ударе по жилым кварталам Белгорода

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Украина минувшей ночью нанесла удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате есть погибшие и раненые мирные жители, заявили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Минувшей ночью киевским режимом был нанесен заведомо террористический удар по жилым кварталам города Белгород, где нет никаких военных объектов", - говорится в сообщении Минобороны.

"В результате данного удара есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения и личный автотранспорт", - заявили в Минобороны.