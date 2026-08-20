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В Севастополе в результате атаки БПЛА ранены мать и двухлетний ребенок

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Двухлетний ребенок "получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого БПЛА", также посекло осколками его мать, рассказал губернатор. Ребенка доставят в больницу.

Осколки сбитых дронов упали в двух районах города, еще в одном повреждено несколько окон в многоэтажке. Кроме того, повреждены три автомобиля. Всего военные, ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 13 дронов.

В Севастополе вечером в четверг была объявлена воздушная тревога, она длилась около 1,5 часов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев ПВО Севастополь
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