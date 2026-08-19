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Над Севастополем ликвидировано 13 БПЛА

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Над Севастополем нейтрализовано 13 беспилотников ВСУ, спасательные службы зафиксировали два возгорания, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города, уточнил глава города. Пострадавших нет.

Севастополь БПЛА
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