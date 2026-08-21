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Паводок затронул 18 населенных пунктов в Хабаровском крае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Новые участки местности в Хабаровском крае попали в зону подтопления по мере смещения паводка на реках Амур и Уссури, сообщает региональное ГУ МЧС России в пятницу.

"В Хабаровском крае под влиянием паводка в настоящее время находятся 18 населенных пунктов. Вода зашла на 20 приусадебных и 452 дачных участков, 15 участков внутрипоселковых и 4 участка межпоселковых автодорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Амурском районе рост уровня в Амуре привел увеличению числа территорий, оказавшихся в опасной зоне. Сохраняется подтопление протяженного участка межпоселковой дороги сообщением Амурск - Омми. В селе Ачан на двух участках внутрипоселковых автодорог наблюдается вода. На реке Уссури подтоплен участок внутрипоселковой автодороги в селе Видное Вяземского района.

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки спал на 2 см и составляет 504 см.

По данным Дальневосточного УГМС, высокий уровень воды наблюдаются на Среднем, Нижнем Амуре на участке село Ленинское (Еврейская автономная область) - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Подтоплена пойма Амурской протоки на глубину 0,2-2,4 м.

Из-за прошедших дождей подъемы уровней воды наблюдаются на реках Правый Подхоренок, Подхоренок у сел Дормидонтовка, Хор, Матай, Уссури. Подтоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Кия, Матай, Хор на глубину до одного метра. В ближайшие дни ожидается выход воды на пойму на участке села Бичевая - поселка Хор. На реке Матай у села Долми в ближайшие сутки возможно достижение отметок категории неблагоприятного явления.

Еврейская автономная область Комсомольск-на-Амуре МЧС России Хабаровский край
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