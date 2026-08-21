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Российские военные закрепились в районе Красноподолья в ДНР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" успешно закрепились в районе села Красноподолье, которое находится вблизи города Доброполье, сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря слаженной боевой работе подразделений группировки удалось оперативно освободить населённый пункт и закрепиться на новых рубежах для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника", - заявили в ведомстве.

Установление российскими военными контроля над селом Красноподолье в ДНР осложняет положение украинской армии на южных подступах к городу Доброполье, открывает прямой выход для группировки "Центр" к крупному узлу обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в минувший вторник.

"Село находится всего в трёх километрах от н.п. Доброполье и его освобождение открывает подразделениям группировки прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ. Потеря данного населённого пункта лишает противника возможности удерживать оборону на южных подступах к Доброполью, что существенно осложняет его положение на данном направлении", - заявляли российские военные.

Минобороны РФ ДНР Красноподолье
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