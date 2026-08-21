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Израиль получил разведданные о намерении Турции расширить военное присутствие в Сирии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер утверждает, что Израиль получил достоверные разведданные о намерении Турции значительно расширить свое военное присутствие в Сирии.

"Мы не стремимся к эскалации или войне ни с Турцией, ни с Сирией. Но красная черта была пересечена", - сказал он в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, "это должно было стать вопиющим нарушением Турцией достигнутых договоренностей".

"Те, кто должен был получить доступ к разведданным, его получили. Те, кто должен был знать, что произойдет, знали. Мы ясно дали понять, что это было нарушением наших договоренностей, и именно поэтому Израиль действовал так, как действовал", - объяснил он удары Израиля по авибазе в Сирии.

Лейтер отметил, что действия Турции противоречат договоренностям, достигнутым во время правления экс-президента США Джо Байдена между Израилем и администрацией президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, которые "заморозили существующую ситуацию" в стране.

Посол подчеркнул, что Израиль понимает, что Сирия не стремится к эскалации или войне.

"Нам ясно, что сирийцы не хотят конфронтации с нами. Именно поэтому мы говорим туркам, чтобы они не создавали конфликтов. Есть несколько свидетельств того, что действия, запланированные Турцией, были навязаны сирийцам", - заявил он.

При этом Лейтер не исключил возвращения к прямым переговорам с Сирией: "Переговоры могут быть возобновлены. Мы хотим продолжить личный диалог, который мы ранее вели с сирийцами".

Он добавил, что Израиль также не стремится к конфронтации с Турцией и открыт для диалога с Анкарой.

Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому "Абу-ад-Духур" в сирийской провинции Идлиб. Израильские чиновники утверждали, что Сирия дала согласие на размещение турецких военных на этом аэродроме. И в Дамаске, и в Анкаре эту информацию опровергли.

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