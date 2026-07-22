Россияне с сентября будут получать больше информации о рисках при покупке зарубежных туров

Также появилось новое правило: призванный по мобилизации после покупке тура клиент вправе расторгнуть договор

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила продажи пакетных туров и туристов будут более подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщила Ассоциация туроператоров России .

"Правила утверждены постановлением правительства от 13 мая 2026 года № 551 и заменят действующий документ. Революционных изменений в них нет: большинство требований уже закреплено в отраслевом законодательстве и применяется на практике. Документ приводит правила продажи туров в соответствие с государственной системой "Электронная путевка" и уточняет порядок взаимодействия участников рынка", - говорится в сообщении.

Одно из заметных изменений касается объема информации, которую туроператор или турагент обязан предоставить до заключения договора.

Помимо сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте и питании, турист должен получить информацию о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, национальных, религиозных и культурных особенностях страны.

Кроме того, в правилах появился новый пункт о необходимости сообщать туристу об иных обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом: "Он дает возможность учитывать особенности конкретной поездки, даже если соответствующий риск отдельно не перечислен в правилах".

Как отмечают в АТОР, туркомпании с учетом новых правил должны будут актуализировать информационные памятки для туристов, дополнив их сведениями о местных законах, обычаях и других особенностях стран пребывания. При продаже тура в офисе туристу теперь могут предложить отдельно подтвердить, что он ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. А при покупке онлайн компании, вероятно, будут использовать электронные подтверждения того, что турист ознакомлении с правилами въезда, медицинскими требованиями и условиями путешествия.

Еще одно нововведение касается призыва гражданина на военную службу по мобилизации. Она будет отнесена к существенным изменениям обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В таком случае турист вправе потребовать изменить или расторгнуть договор. Размер возврата и распределение фактически понесенных расходов определяются по нормам гражданского законодательства.