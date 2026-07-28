Медведев опроверг слухи о готовящейся мобилизации в РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости.

"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Он подчеркнул, что это проявляется в разных моментах, в том числе в социальных сетях распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги".

"Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом", - добавил замглавы Совбеза РФ, попросив обратить на эти вопросы внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей министерства обороны и других ведомств.

"Еще раз специально подчеркну - в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому", - заявил Медведев.

Он отметил, что необходимо вести разъяснительную работу, для того чтобы люди понимали истинную ситуацию.