Володин предложил депутатам Госдумы военные сборы вместо отпусков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отправиться на военные сборы вместо отпусков, в Минобороны идею поддержали.

"Вот есть предложение. У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает. Виктор Петрович (Горемыкин, заместитель министра обороны - ИФ) здесь присутствует. Не так часто встречаемся, но Виктор Петрович, все-таки надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим", - сказал Володин в среду на заседании Госдумы.

По его словам, такие сборы для депутатов можно было бы провести вместо отпусков.

Володин считает, что участие в военных сборах будет способствовать тому, что "многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов".

Госдума на заседании в среду приняла закон, уточняющий круг лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

"Политик, если он избрался, и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается", - сказал председатель Госдумы.

Генерал Горемыкин прокомментировал вопрос следующим образом: "Согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов".