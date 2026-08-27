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Кассовые сборы кинопроката в России в 2025 году превысили 50 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совокупные кассовые сборы кинопроката в России в 2025 году превысили 50 млрд рублей - кинотеатры посетили свыше 100 млн зрителей, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

По ее данным, с начала 2026 года планку в один миллиард рублей преодолели пять кинолент: "Буратино", "Холоп 3", "Сказка о царе Салтане", "Простоквашино" и "Чебурашка 2".

Любимова отметила, что география присутствия российского кино продолжает расширяться. "Так, в этом году Роскино при поддержке Минкультуры России провело более 20 мероприятий в самых разных странах. Кроме того, активно строим планы по кинособытиям у наших коллег в СНГ, Азии, Европе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке", - сказала глава Минкультуры.

Минкультуры Ольга Любимова Роскино
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