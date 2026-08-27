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Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщили в четверг в МИД РФ.

"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте".

Хроника 15 апреля 2021 года – 27 августа 2026 года Дипломатическое противостояние
МИД РФ Румыния
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