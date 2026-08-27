Курский губернатор сообщил о четырех пострадавших от атак за сутки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 165 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за прошедшие сутки, пострадали четыре человека.

Речь идет о периоде с 9 утра 26 августа до 9 утра 27 августа. За это время по отселенным районам пришлось 49 артобстрелов, 12 раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства.

В Рыльском районе на трасе была ранена женщина, в слободе Белой Беловского района - двое мужчин и женщина.

В Курчатовском районе в результате падения обломков была повреждена ЛЭП. Электроснабжение восстановлено.

В поселке Песчанский и слободе Беловой Беловского района повреждены два автомобиля. В поселке Хомутовка Хомутовского района получили повреждения четыре грузовых автомобиля, фасад здания мастерской. В селе Дурово Рыльского района повреждены кровля, фасад, окна дома, добавил Хинштейн.