Три человека ранены при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белую Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате атаки пострадали 67-летний и 29-летний мужчины, а также 52-летняя женщина. У мужчин травмы головы и осколочные ранения, у женщины - минно-взрывная травма, осколочные ранения правой кисти. Раненым оказана первая помощь. Доставляем их в Курск", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Он добавил, что энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Электроснабжение возобновлено в полном объёме, сообщил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в среду днем энергоснабжение было нарушено в ряде населенных пунктов Курчатовского района Курской области после падения обломков БПЛА. Под отключение попали 658 домов (4 120 потребителей).