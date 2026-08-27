ФСБ сообщила о задержании жительницы Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жительницы Мариуполя, которая передавала Украине сведения о дислокации российских военных.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жительницы Мариуполя, 1989 г.р., подозреваемой в шпионаже", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным ЦОС, задержанная инициативно установила контакт с украинской спецслужбой и передавала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Мариупольского муниципального округа.

Следственным отделом УФСБ по ДНР в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 276 (шпионаж) УК России.

"Решением суда задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ.