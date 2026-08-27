Герасимов заявил о преодолении первых украинских рубежей обороны на направлении Славянска и Краматорска

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Южная" группировка войск наступает на широком фронте протяженностью около 160 км, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона. Соединения 3-ей армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск. В течение июля и августа штурмовые подразделения освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Продолжаются уличные бои в Николаевке и Никаноровке", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

Российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации, темпы не снижаются, заявил он.