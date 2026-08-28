Замминистра обороны Евкуров проверил организацию боевой подготовки на нижегородском полигоне

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Нижегородской области, сообщает Минобороны России.

"Мы провели большую работу здесь, на полигоне. Участвовало большое количество - более 40 - организаций и предприятий. Мы увидели многое, что уже сделано, уже опробовано, уже находит своё подтверждение активно в войсках, в зоне специальной военной операции. Ну, естественно, особенно это находит подтверждение на полигонах, участках местности, на площадках подготовки наших бойцов и командиров", - сказал Евкуров на кадрах, которые распространило Минобороны РФ.

"Мы готовим и довольно успешно сегодня применяем подразделения по FPV-перехватчикам, то есть пользуемся FPV-перехватчиками на скоростях от 200 км и далее", - сообщил Евкуров.

По данным ведомства, в ходе тактико-специального занятия личным составом расчетов беспилотных систем, мобильных огневых групп и штурмовиками подразделений отработаны практические действия исходя из реального опыта тактических задач и операций, выполняемых на конкретных направлениях в зоне проведения СВО.

Как сообщили в Минобороны, Евкуров также осмотрел объекты учебно-материальной базы центра боевой подготовки, предназначенные для организации занятий по одиночной подготовке военнослужащих, слаживанию экипажей, расчетов, подразделений и проверки их готовности к выполнению задач по предназначению.

Замглавы военного ведомства вручил военнослужащим и представителям компаний медали Минобороны РФ и благодарности за участие в новаторской деятельности и помощь в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, сообщило министерство.

По его данным, с 7 по 27 августа на базе центра проходили испытания изделий, разработанных в рамках этапа конкурса "Новаторы вооруженных сил 2026". Всего было представлено 62 изделия, включая наземные робототехнические комплексы, БПЛА, средства противодействия беспилотникам, электронные компоненты. Из них 30 изделий успешно прошли испытания.

В Минобороны России добавили, что результатом проведенных мероприятий стало расширение сотрудничества предприятий промышленности с военнослужащими группировок войск, ВКС и Центра боевой подготовки.