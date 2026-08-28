Экс-советник офиса Зеленского Арестович заочно приговорен в РФ к 11 годам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил заочно бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам колонии за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок четыре года.

Арестович признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в марте 2022 года Арестович опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях видеообращение, в котором "призвал к террористической деятельности путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск".

Кроме того, в апреле того же года Арестович разместил в сети заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



