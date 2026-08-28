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Путин проведет встречу с Лукашенко в субботу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет в субботу, 29 августа, переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да. В субботу запланирована встреча", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ожидается ли такое мероприятие.

Накануне приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" объявил, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Программой визита запланированы переговоры с Путиным. Также состоится встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, говорилось в сообщении.

Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Лукашенко Белоруссия
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