Один человек погиб и 27 ранены при падении обломков БПЛА в Ярославской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о погибших и пострадавших при атаке дронов на регион в пятницу.

"В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

По его данным, всего над регионом было уничтожено 67 беспилотников.