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Один человек погиб и 27 ранены при падении обломков БПЛА в Ярославской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о погибших и пострадавших при атаке дронов на регион в пятницу.

"В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

По его данным, всего над регионом было уничтожено 67 беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославская область
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