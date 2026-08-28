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Пожар в заповеднике под Анапой ликвидирован

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар в заповеднике "Утриш" в районе Анапы, начавшийся во вторник из-за падения беспилотника, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в пятницу.

"Пожар на Утрише ликвидирован. Вчера вечером ликвидировали открытое горение, ночью и утром проходило обследование территорий. В 12:00 зафиксирована ликвидация пожара", - написала Маслова в своем канале в мессенджере Мах.

Всего в тушении были задействованы порядка 200 человек и около 80 единиц техники, а также авиация. "Бороться с огнем приходилось в крайне сложных условиях, днем и ночью, при сильных порывах ветра, на солнцепеке и труднодоступном горном ландшафте", - отметила глава города.

Вечером 25 августа в заповеднике "Утриш" из-за падения беспилотника начался пожар. Изначально огонь охватил 3,5 га, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 га, локальные очаги занимали 15 га. Позже площадь очагов возгорания сократилась до 1 га.

Анапа Утриш
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