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Проливные дожди ожидаются в Приморье в преддверии ВЭФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС будут переведены в режим повышенной готовности на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в связи с прогнозируемыми обильными осадками в регионе с 29 по 31 августа, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погоды и подходом нового циклона все службы переведены в режим повышенной готовности в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября", - сказали в МЧС.

По данным министерства, с 29 по 31 августа на территорию Приморского края обрушится циклон. "Наиболее интенсивные дожди прогнозируются 30 августа. Существует риск достижения отметок неблагоприятных гидрологических явлений на реках Правый Уркан и Подхоренок", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в Приморском крае вода в озерах Ханка и Уссури может подтопить дороги и сельхозугодья.

В настоящее время в четырех регионах РФ остаются подтопленными 717 приусадебных участков и 35 участков автомобильных дорог. Наибольшее количество подтоплений сохраняется в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщили в ведомстве, отметив, что затопленных жилых домов в субъектах нет.

Также в бассейне реки Амур сохраняется высокая водность, добавили в МЧС.

ВЭФ Владивосток Приморский край МЧС РФ
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Проливные дожди ожидаются в Приморье в преддверии ВЭФ

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