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Задержаны фальшивомонетчики, похитившие у банков 100 млн руб. с помощью сувенирных купюр

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Москвич и его сообщники подозреваются в хищении 100 млн рублей у банков РФ через незаконное производство фальшивых денег, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

Она отметила, что операцию провели в пяти регионах страны и задержали восемь подозреваемых.

По данным Волк, москвич разработал схему хищения и привлек других участников. Предполагаемый организатор в своей квартире в Москве печатал сувенирные банкноты, по виду схожие с 5 тыс. купюрами. "Затем передавал их сообщникам, а те через банкоматы зачисляли на "дроповские" банковские карты", - пояснила Волк.

Оперативники раскрыли криминальную схему после заявлений в полицию службы безопасности банков. В ходе инкассации выявили более тысячи сувенирных банкнот.

"В общей сложности злоумышленники внесли в банкоматы более 20 тыс. бумажных изделий, напоминающих пятитысячные купюры", - уточнила представитель МВД.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, все фигуранты заключены под стражу.

Ирина Волк МВД
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