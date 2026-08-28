В Удмуртии сотрудница предприятия ОПК осуждена за разглашение гостайны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии признал работницу одного из предприятий ОПК региона виновной в разглашении гостайны, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Суд установил, что она передала совершенно секретную информацию лицу, не имеющему допуска к гостайне. Ранее это выявили сотрудники ФСБ, по факту было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК).

Подсудимая приговорена к условному сроку лишения свободы на 1 год и три месяца. Приговор вынесен с учетом того, что она признала вину.