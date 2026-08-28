Отели в РФ предложат туристам бонусы за заселение через Max

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут получить комплименты от отелей в России при выборе заселения через цифровой ID в мессенджере Max, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Гости российских отелей, выбирающие заселение через Цифровой ID в национальном мессенджере, смогут получить поощрения от гостиниц на территории России - от ваучеров на услуги спа и ресторанов до прогулочных билетов на канатную дорогу, фирменных десертов и чашки заварного кофе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в пилотном режиме бонусы будут предлагать в отелях сетей Cosmos, Mantera и "Ателика", а также в ряде курортных объектов Красной Поляны и Сочи.

По словам руководителя департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгия Груши, внедрение таких решений, как поощрение гостей за использование Цифрового ID, - это системный шаг к формированию новой культуры гостеприимства.

"Когда технология становится не обязанностью, а выгодой для туриста, мы видим реальный рост интереса к цифровым сервисам и, как следствие, повышение качества обслуживания в целом", - пояснил он.

С 1 сентября 2026 года заселение через мессенджер становится обязательным для всех гостиниц с номерным фондом свыше 50 номеров. С этой даты отели обязаны заселять гостей даже при отсутствии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность, используя исключительно подтверждение сведений через национальный мессенджер.