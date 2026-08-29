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Около 190 БПЛА уничтожено за сутки над Курской областью

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации 189 украинских дронов над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 28 августа до 09:00 29 августа сбито 189 вражеских беспилотников различного типа. 95 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак ВСУ в Большесолдатском районе повреждён объект энергетики. В слободе Белой Беловского района повреждён навес недействующей АЗС. В селе Песчаное повреждены кровля, двери и оборудование двух магазинов.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, в пятницу в результате атаки дрона в деревне Гирьи Беловского района был ранен 40-летний мужчина.

Александр Хинштейн Курская область
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