Москалькова будет представлять Госдуму в Конституционном суде

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник возложила функции полномочного представителя Госдумы в Конституционном Суде РФ на Татьяну Москалькову.

Ранее должность полномочного представителя Думы в КС РФ занимал Юрий Петров, который в девятом созыве стал председателем комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству.

Согласно регламенту палаты парламента, кандидатура полномочного представителя в КС РФ представляется по согласованию с председателем Госдумы.

Согласно статье 215 регламента Думы, для представления правовой позиции палаты в Конституционном Суде функции полномочного представителя возлагаются на депутата, имеющего ученую степень по юридической специальности.

Москалькова с 2016 года до апреля 2026 года занимала должность уполномоченного по правам человека в России. Согласно действующему законодательству, одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух пятилетних сроков подряд.