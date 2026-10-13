Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы за призывы к деятельности против госбезопасности

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал Майкла Наки (внесен в реестр иноагентов) виновным в призывах к деятельности против государственной безопасности.

"Приговором суда Наки заочно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. К наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 29 августа 2023 года и окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 5 лет", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

32-летний журналист признан виновным по п. "в, д" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Он находится в международном розыске.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, Наки в 2023 году заочно приговорен за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России к 11 годам колонии.

При этом в мае 2024 года он разместил на своем общедоступном канале в одном из видеохостингов публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Приговор в законную силу не вступил.