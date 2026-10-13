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Россия предупредила НАТО по Калининграду, чтобы альянс не шагнул за край пропасти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - НАТО ведет подготовку к вооруженным действиям против России и предупреждение Москвы о неприемлемости нагнетания обстановки вокруг Калининградской области - это упредительный сигнал, чтобы альянс не шагнул за край пропасти, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД Александр Грушко.

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"Наше предупреждение - это именно предупреждение. Упредительный сигнал, чтобы в НАТО очнулись и не перешагнули за край пропасти. Особенно с учетом практической подготовки к вооруженным действиям против нашей страны", - сказал Грушко.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что российская сторона направила в адрес альянса послание, в котором выразила обеспокоенность действиями НАТО в отношении Калининградской области. Посольство России в Брюсселе, которое довело до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии российскую позицию, опубликовало в соцсети X свой комментарий по поводу "эскалации военно-политической ситуации вокруг Калининградской области странами НАТО".

Российская сторона предупредила, отмечает посольство, что "авантюристический и безответственный курс (НАТО - ИФ) резко повышает риски прямого вооруженного столкновения с нашей страной". В позиции Москвы было подчеркнуто, что "Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны".

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, говорил, что если дело дойдет до прямого нападения на Калининград или другой регион России, речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений.

Калининград МИД Марк Рютте Владимир Путин Александр Грушко НАТО
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