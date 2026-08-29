Более 120 БПЛА уничтожено в Брянской области за сутки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 128 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военные в течение ночи перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников на российскими регионами, включая Брянскую область.