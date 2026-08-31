Линейки 1 сентября пройдут в закрытом формате в школах приграничных регионов РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Торжественные линейки в День знаний в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях проведут с учетом оперативной обстановки и требований безопасности, при этом формат последующего обучения будет различаться в зависимости от муниципалитета.

Так, в Белгородской области, по информации врио губернатора Александра Шуваева, линейки пройдут во всех школах, работающих очно. В приграничных муниципалитетах и Белгороде мероприятия продолжительностью не более 30 минут организуют в закрытых помещениях. Обязательное участие предусмотрено для первых и выпускных классов, родители первоклассников смогут присутствовать по предварительным спискам при усиленном пропускном режиме.

В новом учебном году в восьми приграничных округах будет действовать смешанный формат обучения: часть школ будет работать очно, часть - дистанционно. В остальных 14 муниципалитетах, включая Белгород, школы и детсады будут работать очно. Родители при этом смогут индивидуально перевести ребенка на дистанционное обучение.

В Курской области торжественные линейки также пройдут в закрытом формате в связи с оперативной обстановкой, сообщила министр образования и науки региона Наталья Леонова. Сотрудники ответственных служб в День знаний будут работать в усиленном режиме.

С 1 сентября в регионе к очному обучению приступят более 100 тыс. детей в 318 школах. В приграничных районах области 674 ребенка будут учиться очно, около 6 тыс. детей продолжат дистанционное обучение по согласованию с родителями.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Брянской области, в большинстве образовательных организаций линейки 1 сентября пройдут в традиционном формате. Но школам рекомендовано проведение торжественных мероприятий в закрытых помещениях, с ограниченным количеством участников. В основном в них примут участие первоклассники и будущие выпускники. Для обучающихся других классов будут проведены классные часы и первые занятия.

В департаменте уточнили, что обучающиеся нескольких школ приграничных районов Брянской области не смогут прийти 1 сентября в свои школы. С началом учебного года учителя поздравят ребят дистанционно.

В Воронежской области, по данным министерства образования, школьные линейки 1 сентября также проведут в закрытых помещениях. Формат мероприятий школы определят самостоятельно с учетом количества учеников и площади помещений, как и решение о присутствии родителей.

Обучение в школах будет организовано с соблюдением требований безопасности и алгоритмов действий при угрозе атаки БПЛА, воздушной тревоге и ракетной опасности.