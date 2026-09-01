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Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года, он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей - мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент: мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.

Минпросвещения РФ также сообщило, что подготовило рекомендации для дошкольных учреждений, которые заработают с 1 сентября 2026 года. Они касаются, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в программу всех российских детских садов будет введен проект "Добрые игры", направленный на приобщение детей дошкольного возраста к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в процессе развивающего общения, совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности. При этом реализация проекта не является обязательной в этом учебном году, уточнили в Минпросвещения.

"С 1 сентября в каждом дошкольном учреждении стартует целый ряд новых инициатив: каждую пятницу мы будем реализовывать мероприятия в рамках проекта "Добрые игры", активно вовлекая родителей в совместную деятельность. Наряду с этим в систему дошкольного образования войдёт проект "Орлята-дошколята". Это крайне важная и необходимая работа, ведь дошкольное образование - это один из ключевых уровней всей образовательной системы. Именно в детском саду формируются базовые принципы воспитания, патриотизма, начинает развиваться инженерное и критическое мышление. Наша задача - создать развивающую среду, включающую игровые пособия, качественные игрушки, мультфильмы и добрые сказки, которые дети могут смотреть в учреждениях", - отметила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

Министерство объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

Минпросвещения РФ дошкольное образование
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