В России единый цифровой ресурс дошкольного образования запустят к ноябрю

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России единый цифровой ресурс дошкольного образования планируют запустить не позднее 1 ноября, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская.

"Пока мы решили назвать этот ресурс "Главный детский". Рассчитываю, что сможем запустить его в пилотном режиме не позднее 1 ноября. Очень надеюсь, что этот ресурс окажется полезным как с профессиональной точки зрения - для воспитателей и педагогов, так и для семей, для родителей", - сказала она.

По ее словам, все материалы, которые на этот ресурс будут попадать, в обязательном порядке будут проходить многоступенчатую, независимую, профессиональную оценку, а также должны быть одобрены экспертами.

В Минпросвещения ранее объявляли, что в стране появится единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования, он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей - мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам.