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"Росатом" ждет роста грузопотока по Севморпути в 2026 году на 14%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году может вырасти на 14%, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Два года подряд грузопоток по СМП держится на рекордном уровне – более 37 млн тонн. В этом году ожидаем очередной рекорд: рост составит около 14% год к году", - сказал Лихачев в интервью изданию "Эксперт".

Глава "Росатома" отметил растущий интерес китайских перевозчиков к маршруту по СМП. По его словам, перевозки между портами Китая и России составляют почти 15% грузопотока по СМП – 5,4 млн тонн из 37,02 млн тонн по итогам 2025 г.

Он напомнил, что в прошлом году между портами Китая и России по СМП было выполнено 23 контейнерных рейса. По его словам, в 2026 г. китайские перевозчики планируют уже более 30 рейсов.

"В августе-октябре этого года запланированы восемь рейсов по маршруту от китайского Нинбо в британский порт Феликстоу", - сказал Лихачев.

Как сообщалось, в прошлом году состоялся первый транзитный рейс по Северному морскому пути из Китая в Европу. Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов.

Росатом СМП
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