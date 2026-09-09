РФ и Индия до конца года могут подписать меморандум по Севморпути

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Межправительственный меморандум России и Индии о сотрудничестве в развитии Северного морского пути (СМП) может быть подписан до конца текущего года, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Географическое положение Индии и роль морских перевозок в ее внешней торговле повышают заинтересованность этой страны и участников рынка в развитии транзитных перевозок с использованием СМП. Обсуждение этой тематики ведется в рамках профильной рабочей группы межправительственной российско-индийской комиссии. Одним из достигнутых результатов стал подготовленный межправительственный меморандум о сотрудничестве по СМП, который рассчитываем подписать до конца года", - рассказал он в преддверии выставки "Иннопром. Индия".

"В следующем году мы готовы организовать совместный пилотный рейс по СМП. Это станет символичным событием в год 80-летия с момента установления дипломатических отношений между нашими странами", - добавил Мантуров.

По его словам, в перспективе объем российского-индийского грузооборота через СМП ежегодно может достигать 5 млн тонн.

Участие Индии в СМП было предметом переговоров на прошедшем в августе заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Москве. Тогда первый вице-премьер РФ сообщил, что варианты взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере сейчас прорабатываются госкорпорацией "Росатом" с индийскими партнерами.

Ранее этим летом глава" Росатома" Алексей Лихачев говорил журналистам, что Индия и Китай берут на себя обязательства по росту транзита грузов по СМП до 20 млн тонн к 2030 году. Это пятая часть от того объёма, который предполагается целевым планом развития арктического транспортного пути, - около 100 млн тонн к 2030 году.