Путин проводит встречу с Пашиняном на "полях" ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" саммита ШОС.

Во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, глава министерства энергетики Сергей Цивилев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Стремление Еревана к членству в ЕС станет темой обсуждения двух лидеров. "Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать. Об этом президент и премьер-министр, несомненно, будут разговаривать", - сказал ранее помощник президента Юрий Ушаков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что "эта беседа будет происходить на таком необычном фоне, когда в Армении в массовом порядке арестовывают лидеров оппозиции", заметив, что речь идет о лидерах, которые выступают за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией. "Несомненно, эта тема будет затронута. И, конечно, эта линия армянского руководства вызывает у нас большую озабоченность. Мы бы не хотели общаться с лидерами, которые нам симпатизируют, в то время, когда они сидят за решеткой. Это, в общем-то не дело", - сказал Ушаков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин в ходе встречи с Пашиняном воспользуется возможностью, чтобы возобновить аргументацию России. "Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать - провести референдум. Им это предложили также сделать главы государств ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане. Вот обо всем этом и пойдет разговор", - отметил он.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Еревану придется делать выбор, так как находиться одновременно в двух интеграционных объединениях - в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - невозможно. В Москве подчеркивали, что готовы принять любое решение Еревана, отвечающее интересам народа Армении, и призвали определиться с выбором.

Как следствие, по итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление, в котором отразили необходимость проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ереван, в свою очередь, отметил, что референдум о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом может состояться лишь в случае официального обращения Армении в ЕС по вопросу членства.