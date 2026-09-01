Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Маркированные молочные продукты Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Производители детского питания, продукция которых маркируется системой "Честный знак", могут быть освобождены от оплаты кода маркировки.

"Как оператор системы маркировки мы прорабатываем возможность освободить производителей детского питания продукции от оплаты кодов. Чтобы эти коды были бесплатными для производителей", - заявил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник.

В настоящее время в РФ проводится добровольный эксперимент по маркировке детского питания: молочной продукции для детей до трех лет и рыбных консервов для детей до одного года. Цена одного кода маркировки составляет 50 копеек. Он наносится на каждую единицу продукции.

Оценивая потенциал Дальнего Востока по производству детского питания, Юсупов заявил, что регион обладает большими возможностями и может стать новым центром выработки этой продукции.

По его словам, в молочной продукции для детей старше трех лет на Дальний Восток сегодня приходится 2,1% всего объема производства, в то время как 68% обеспечивают предприятия Центрального федерального округа, 11,4% - Приволжского и 7,3% - Уральского округов. За семь месяцев продукцию для питания детей от трех лет производили 367 российских компаний и 4 импортера. В оборот введено порядка 241 млн кг/л продукции, из них 2,5 млн - на Дальнем Востоке.

"Данные системы маркировки показывают, что рынок концентрируется не там, где есть сырье, а в регионах с устойчивой переработкой. В молочном сегменте у Дальнего Востока есть все необходимые производственные мощности для обеспечения локального спроса и выхода на национальный уровень, - заявил он. - Перспективы развития перерабатывающего производства здесь связаны с созданием современных линий по выпуску специализированных детских молочных продуктов. Полная прослеживаемость через "Честный знак" дает каждой единице товара проверяемую цифровую биографию и позволяет производителям контролировать качество и безопасность продукции".

Юсупов считает, что перспективным направлением является производство консервированного детского питания. Основные мощности сосредоточены в пяти регионах европейской части РФ: 35% дает Липецкая область, дальше - Москва, Карачаево-Черкесия, Московская и Новгородская области. "На Дальнем Востоке на рыбные позиции приходится только 0,0006% рынка, фактически ничего", - отметил он.

По его словам, для дальневосточного бизнеса это означает наличие практически свободной ниши, где регион может использовать свое ключевое конкурентное преимущество - собственную сырьевую базу.

При этом он сообщил, что по производству детских БАДов Дальний Восток уже обладает серьезными производственными мощностями. В частности, Камчатский край обеспечивает почти 19% их производства и занимает второе место после Московской области. Значительную роль в этом результате играет рыбное сырье. Жирные кислоты омега занимают 19,16% в структуре детских биодобавок, уступая только пробиотикам.

В целом в РФ зарегистрированы 28 российских производителей и 43 импортера детских БАДов, отечественное производство превышает 7 млн упаковок биодобавок, импорт - около 0,8 млн упаковок.