Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Возникшее из-за атаки беспилотников возгорание ликвидировали в портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги ликвидировано. Пострадавших нет", - написал он в своем канале в Max.

Как сообщалось, над Ленинградской областью во вторник было уничтожено 52 дрона, в портовой зоне Усть-Луги было зафиксировано возгорание.



