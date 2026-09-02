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В МИД РФ не видят предпосылок к возобновлению черноморской зерновой инициативы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Предпосылок к возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, так как позиция Запада в вопросе санкций не изменилась, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Там была сделка. Сделка почему сорвалась? Она была не выполнена в ее существенной части (...) не был обеспечен доступ российского сырья, удобрений, возможности осуществления оплат. Это было замотано, и она почила", - сказал Грушко журналистам на полях ВЭФ, отвечая на вопрос о возможности возобновления зерновой сделки.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, видит ли МИД предпосылки к возобновлению сделки, Гришко сказал: "Вы видите изменение позиции Запада по вопросам санкций? Я не вижу".

Александр Грушко МИД РФ ВЭФ
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