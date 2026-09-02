В МИД РФ заявили, что ответят на закрытие генконсульства в Германии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - РФ ответит на закрытие генконсульства в немецком Бонне так, как сочтет нужным, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, однозначно не будем (отвечать симметрично - ИФ). Что значит симметрично? Будем отвечать так, как мы сочтем нужным ответить, и тогда, когда будем готовы. Я думаю, что все это не затянется, все будет очень быстро", - сказал Грушко журналистам на полях ВЭФ, отвечая на вопрос о возможных симметричных метрах.

Ранее во вторник посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему "заявили протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к инциденту, связанному с попыткой применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа 2026 года".

В отношении РФ анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине. Всем сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".