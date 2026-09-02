Подземный толчок магнитудой 3,2 снова зарегистрирован на северо-востоке Байкала

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU -Землетрясение произошло в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия на территории Фролихинского природного заказника в ночь на среду, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,9, магнитудой 3,2 был зарегистрирован в 04:39 по местному времени (23:39 по Москве). Эпицентр находился на северо-восточном побережье озера Байкал в 17 км восточнее бухты Хакусы, в которой расположены популярные у туристов термальные источники.

Это четвертое ощутимое землетрясение, произошедшее за последний месяц в районе бухты Хакусы.

Ранее сообщалось, что 31 августа в 12 км восточнее бухты Хакусы рядом с заповедным озером Фролиха был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6; 23 августа в 13 км восточнее бухты Хакусы регистрировался подземный толчок магнитудой 3,2; 27 августа землетрясение магнитудой 3,3 фиксировалось на Баргузинском хребте в 57 км восточнее бухты Хакусы.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит (и на этом фоне регулярно происходят землетрясения), имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль.