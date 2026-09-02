Вертолет сел на проезжую часть на Сахалине

Пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина, на борту, помимо трех членов экипажа, находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии и четверо журналистов местных телеканалов, сообщает пресс-служба облизбиркома в среду.

По ее информации, воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов.

"На обратном пути, на подлете к аэродрому Сокол (Долинский район - ИФ), вертолет стал резко терять высоту. Благодаря профессионализму пилота удалось посадить вертолет на проезжую часть, после чего он скатился в кювет. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Вертолет принадлежит авиаотряду №11 из Хабаровска. Специально для обеспечения голосования на отдаленных территориях воздушный транспорт предоставляет Минобороны России.

В причинах инцидента разбираются технические специалисты, отмечает пресс-служба.