Энергопотребление в РФ с начала года снизилось на 0,1%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала года снизилось на 0,1%, сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах ВЭФ-2026.

"В начале года мы чуть-чуть шли с опережением, там был явный температурный фактор. Сейчас вышли на уровень прошлого года", - сказал Опадчий.

В июле Опадчий сообщал, что потребление электроэнергии в России и в ЕЭС с начала года увеличилось на 0,4%. По итогам I квартала 2026 г. показатель рос на 2,1%.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 г. составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 г.