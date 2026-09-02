Поиск

Энергопотребление в РФ с начала года снизилось на 0,1%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала года снизилось на 0,1%, сообщил журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах ВЭФ-2026.

"В начале года мы чуть-чуть шли с опережением, там был явный температурный фактор. Сейчас вышли на уровень прошлого года", - сказал Опадчий.

В июле Опадчий сообщал, что потребление электроэнергии в России и в ЕЭС с начала года увеличилось на 0,4%. По итогам I квартала 2026 г. показатель рос на 2,1%.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 г. составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 г.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

 Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

 Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

Гражданин России и Швеции приговорен в РФ к 14 годам колонии за перевод денег ВСУ

Вертолет сел на проезжую часть на Сахалине

Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

 Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

 Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,3%

Производственный цех горит в Перми на площади 2,1 тыс. кв. м

Ножевые ранения при нападении в красноярской школе получили пять человек

РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн

 РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов