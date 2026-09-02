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Турпоток по России по итогам летнего сезона снизился на 6%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Число путешествующих по России туристов по итогам летнего сезона, по предварительным данным, снизилось на 6%, по итогам года показатель может быть скорректирован, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"По отрасли мы видим снижение активности и снижение покупательной способности, снижение туристического потока. И те данные, которые мы сейчас имеем по предварительным итогам летнего сезона, показывают, что динамика тормозится, и мы переходим к состоянию все-таки снижения, к отрицательным показателям роста. По итогам летнего сезона мы фиксируем где-то минус 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по стране", - сказал он, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной развитию туризма на Дальнем Востоке.

"Это по лету. По году мы рассчитываем выйти с меньшим отрицательным показателем. Есть надежда, что, может быть, даже удастся выйти на показатели прошлого года совокупно, но по тому, что мы сейчас видим, по той динамике, которая есть на осень, она, к сожалению пока не оправдывает эти ожидания, поэтому, скорее всего, и по году будет минус", - добавил эксперт.

По его словам, итоговые показатели по году могут быть улучшены за счет того, что все больше средств размещения легализуется и вовлекается в статистический учет.

Уманский заметил, что Приморский край, в отличие от многих российских направлений, показывает хорошие результаты.

"Приморский край вырос в этом году на 13 с небольшим процентов по сравнению с прошлогодним показателями", - подчеркнул президент РСТ.

РСТ
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