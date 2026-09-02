Поиск

Путин встретился с заместителем премьера Госсовета КНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это их вторая встреча - в июне 2025 года Дин Сюэсян принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг вместе с президентом РФ он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

С российской стороны во встрече участвуют, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы "Росатома", РЖД и "Роснефти" Алексей Лихачев, Олег Белозеров и Игорь Сечин.

Ранее Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили весь объем торгово-экономического взаимодействия и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, проект "Сила Сибири-2" и возможная финализация договоренностей по нему также являются темой обсуждения.

"В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР", - сказал представитель Кремля.

По словам помощника президента РФ, Дин Сюэсян хорошо разбирается в вопросах практического сотрудничества между РФ и КНР, поскольку является председателем сразу двух межправительственных комиссий - по инвестиционному сотрудничеству и энергетическому сотрудничеству.

"Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

"На полях" ВЭФ вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком Дин Сюэсян проведет очередные заседания этих двух МПК. Кроме того, он примет участие в VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоится в привязке к ВЭФ во Владивостоке.

Владимир Путин Юрий Ушаков Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

 МИД РФ вызвал временного поверенного в делах ФРГ в Москве

Новак сообщил о крупных затратах нефтекомпаний на защиту НПЗ

Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

 Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

 Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей

Глава Минтранса не видит причин применить для транспортных предприятий указ о временном управлении

 Глава Минтранса не видит причин применить для транспортных предприятий указ о временном управлении

Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

 Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

 Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

Гражданин России и Швеции приговорен в РФ к 14 годам колонии за перевод денег ВСУ

Вертолет сел на проезжую часть на Сахалине

Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

 Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов