Путин встретился с заместителем премьера Госсовета КНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это их вторая встреча - в июне 2025 года Дин Сюэсян принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг вместе с президентом РФ он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

С российской стороны во встрече участвуют, в частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы "Росатома", РЖД и "Роснефти" Алексей Лихачев, Олег Белозеров и Игорь Сечин.

Ранее Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили весь объем торгово-экономического взаимодействия и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, проект "Сила Сибири-2" и возможная финализация договоренностей по нему также являются темой обсуждения.

"В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР", - сказал представитель Кремля.

По словам помощника президента РФ, Дин Сюэсян хорошо разбирается в вопросах практического сотрудничества между РФ и КНР, поскольку является председателем сразу двух межправительственных комиссий - по инвестиционному сотрудничеству и энергетическому сотрудничеству.

"Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

"На полях" ВЭФ вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком Дин Сюэсян проведет очередные заседания этих двух МПК. Кроме того, он примет участие в VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоится в привязке к ВЭФ во Владивостоке.