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Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Бишкеке проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент "Интерфакса".

Лидеры прибыли в Киргизию для участия в саммите ШОС, официальные мероприятия которого начнутся во вторник.

Встреча с Си Цзиньпином стала первой в череде двусторонних переговоров Путина с зарубежными лидерами "на полях" саммита ШОС. Она проходит после прибытия главы российского государства в Киргизию.

До этого Путин и Си Цзиньпин встречались в конце мая в Китае в рамках официального визита российского президента в Пекин. Ожидается, что до конца года они увидятся еще дважды.

С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, начальник отдела первого департамента Азии МИД Оксана Дудник.

На встрече в понедельник, как ранее сообщал Ушаков, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также "самые важные международные проблемы". "Мы тесно координируем усилия на международной арене с Китайской Народной Республикой, активно развиваем торгово-экономические отношения", - отметил он.

Кроме того, ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят проект "Сила Сибири-2" и возможную финализацию договоренностей по нему. Ушаков заметил, что эта тема будет также обсуждаться и на Восточном экономическом форуме.

"В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 августа", - сказал представитель Кремля.

"На полях" ВЭФ, отметил Ушаков, Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном, который является председателем сразу двух межправительственных комиссий - по инвестиционному сотрудничеству и энергетическому сотрудничеству. "Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

Как отметил накануне Песков, тема взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере постоянно присутствует на повестке дня российско-китайских контактов.

Он подчеркнул, что Россия и Китай в энергетическом сотрудничестве отстаивают свои интересы. "Мы, по крайней мере, продолжим это делать. То же самое продолжат делать и наши китайские друзья. Это нормальный процесс двух соседних стран, привилегированных партнеров и союзников", - сказал Песков в воскресенье журналистам.

Владимир Путин Бишкек Киргизия Си Цзиньпин Китай
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