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Почти все новые ЖК в России соответствуют требованию о названиях на кириллице

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Почти все названия строящихся в РФ жилых комплексов оформлены на кириллице, как того требует новый закон, однако в сфере общественного пространства нормы выполняются в меньшей степени, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Спустя полгода действия закона эксперты отмечают, что из 4977 возводимых ЖК 4776 имеют названия, соответствующие данному требованию. Это 96% от всех строящихся объектов", - написал Володин в пятницу в своем канале в Мах

Он отметил, что соответствующий закон о защите русского языка вступил в силу в марте. Одна из его норм предусматривает, что новые жилые комплексы (ЖК) разрешается называть только с использованием кириллицы.

Вместе с тем Володин признал, что такая ситуация складывается не во всех сферах, и в комментариях подписчики канала обращают внимание на необходимость скорейшего ухода от иностранных слов в общественных пространствах городов.

Председатель Госдумы согласился с этой позицией.

"Необходимо более ответственно подходить к реализации норм принятого федерального закона", - считает Володин, обратив внимание, что с 1 марта 2026 года вывески, указатели, таблички должны быть выполнены на русском языке и могут дублироваться на языках народов России. "Русский язык, культура, вера и история - основы нашей национальной идентичности.

Наша задача - делать все для их защиты", - написал также председатель Госдумы.

Он напомнил, что с 2021 года Государственной Думой принято 33 закона в этой части.

РФ Вячеслав Володин Госдума
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